涉及立委余天、顏寬恒和館長陳之漢等人利用恐嚇信勒索15萬與20萬的前調查局鄭姓調查官，昨天遭刑事局逮捕後，經新北檢方訊後向法院聲請羈押，法院今天凌晨1點20分裁定鄭嫌20萬交保。

警方調查發現，住在北市的鄭男在余天、國民黨立委顏寬恒、館長陳之漢和2名企業董事長去年的恐嚇信件案涉有重嫌，經過警方清查、分析相關資料，並調閱監視器影像、採集恐嚇信件相關生物跡證比對，昨天上午將他拘提到案。

警方也在其住處查扣作案用電腦2台、手機2具、信封袋6個、筆記本2本、鋼筆1枝等證物，並掌握他寄送恐嚇信的影像和信件筆跡，昨天上午將他拘提到案，查扣作案用電腦2台、手機2具、信封袋6個、筆記本2本、鋼筆1枝等證物。

鄭男曾任調查局調查官，目前在銀行擔任法務人員，他2012、2013年在澎湖縣調查站任職期間交往情形相當複雜，且涉嫌利用職權多次不法洩漏個資給業者和線民，另還曾涉家暴案件，遭到調查局自清而被送辦後撤職。

(中時電子報)