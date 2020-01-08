美國國防部官員周二表示，伊朗已經發射數枚飛彈攻擊在伊拉克至少兩處美國空軍基地，受此消息打擊，周三日股早盤重挫，美股指數期貨應聲大跌。

周三日經225指數早盤開低走低，目前重挫2.55%，為22,975.22點。日經股票平均波動率指數急升24.35%。東證一部指數目前下挫2.12%，為1688.46點。南韓股市目前跌1.45%。

美股道瓊指數期貨目前重挫352點或1.23%，標普500指數期貨大跌1.30%，那斯達克指數期貨跌1.44%。

在伊朗襲擊美軍基地的報導後，白宮通訊室主任格雷沙姆（Stephanie Grisham）表示，川普總統已經接獲通報，正密切監控情勢發展，並已諮詢國安團隊。

美國副總統彭斯（Mike Pence）亦已於周二晚間以電話知會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。數小時前，美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）才表示美國不會尋求與伊朗開戰。

(時報資訊)