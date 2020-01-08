伊朗怒火大爆發 美盟友也會遭攻擊 09:042020/01/08 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在五角大廈7日承認，伊拉克至少有兩處美軍基地遭來自伊朗的飛彈報復攻擊後，革命衛隊警告，要是他們協助美國攻擊德黑蘭，也會受到反擊。 據路透報導，德黑蘭建議美國撤軍，以避免更多軍人喪生。而美國聯邦航空總署（FAA）說，為了確保美國在世界各地的民航安全，將會採取必要的行動。 伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）說，伊朗已對其他駐有美軍的伊拉克基地展開第二波攻擊。伊朗革命衛隊更嚴厲警告，要是美國再對德黑蘭採取任何「侵略」行動，將受到毀滅式回應。 (中時電子報) #伊朗 #美國 #伊拉克 #美軍 #基地 #報復 #革命衛隊 #中東 #戰爭 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 「嗶經濟」大爆發 行動支付11個月衝破千億 22:302020/01/05 財經 奧地利外交部遭重大網路攻擊 不排除他國所為 15:002020/01/05 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 伊拉克首都遭6枚火箭攻擊 至少6人受傷 10:182020/01/06 國際 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 國際熱門新聞 伊朗復仇！美軍駐伊拉克軍事基地遭十多枚飛彈轟炸 - 時事 將領喪禮踩踏意外 死亡增至56人 伊朗要美國血債血還 - 國際 打臉川普！他透露遭刺伊朗將領是來談和的 - 國際 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 - 國際 伊朗怒火大爆發 美盟友也會遭攻擊 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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