在五角大廈7日承認，伊拉克至少有兩處美軍基地遭來自伊朗的飛彈報復攻擊後，革命衛隊警告，要是他們協助美國攻擊德黑蘭，也會受到反擊。

據路透報導，德黑蘭建議美國撤軍，以避免更多軍人喪生。而美國聯邦航空總署（FAA）說，為了確保美國在世界各地的民航安全，將會採取必要的行動。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）說，伊朗已對其他駐有美軍的伊拉克基地展開第二波攻擊。伊朗革命衛隊更嚴厲警告，要是美國再對德黑蘭採取任何「侵略」行動，將受到毀滅式回應。

(中時電子報)