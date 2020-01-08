大同今年股東會將全面改選，市場派欣同投資顧問再出招，向台灣高等法院聲請暫停狀態假處分，以提供600萬元擔保金，禁止大同董事長林郭文艷等8位董事及獨董行使職務及公司印鑑章，另派3位公正專業人士為大同臨時管理人代為行使董事長及董事職務，大同認為不合理，將委請律師具狀答辯，保護大同與所有股東權益。使得這場經營權爭奪戰火愈演愈烈。

大同表示，大同7日收到台灣台北地方法院通知，欣同投資顧問公司民國108年11月22日向臺灣高等法院提出定暫時狀態假處分，提供600萬元或等值之臺灣銀行可轉讓定期存單當擔保金，就臺灣臺北地方法院106年度訴字第2349號請求確認股東會決議無效等事件本案訴訟確定、和解或撤回起訴等訴訟終結前，禁止相對人林郭文艷及董事、獨立董事等8人行使董事長、董事職務及公司印鑑章。請准予選任3位公正專業人士為大同公司臨時管理人，代行董事長及董事會職務。

大同指出，欣同去年11月22日向高院遞狀，台北地院今年1月3日發文通知大同，大同1月7日才收到文件，已有相當時日，顯無急迫性可言。本件假處分程序與要件均不符。該股東與其他股東去年8月向經濟部申請召開臨時股東會，藉以彰顯其股東權，應靜待主管機關裁示。

大同強調，大同為上市公司，欣同以600萬元擔保金，要求公司董事會停擺，並不合理。大同將委請律師具狀答辯，保護大同與所有股東權益。

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