全球傳動生產滾珠螺桿、滾珠花鍵及線性滑軌等傳統元件，2019年合併營收21.08億元，比2018年衰退38.34％。全球傳動今年在手訂單達8、9億元，預估農曆年後大陸客戶會有一波庫存回補潮，2020年業績年成長20％～30％。

全球傳動去年12月合併營收1.6億元，比前年同期減少25.04％；去年合併營收21.08億元，較前年減少38.34％。全球傳動表示，最壞的情況已經過了，中美貿易談判達到第一階段協議，今年第二季之後產業景氣逐漸回溫，今年營運可望優於去年。

(工商 )