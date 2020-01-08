英特磊12月營收年增17％ 全年成長9.47％ 09:152020/01/08 工商 方歆婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英特磊IET-KY（4971）12月營收達5,765萬元，年增16.94％、月增7.84％，第四季營收達1.78億元，年增11.7％、季減2.8％，2019年全年營收達7.12億元，年增9.47％，略低於市場預期的雙位數年增。 (工商 ) #12 #英特 #全年營收 #市場 #預期 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮卓溪清水林道 吉普車墜谷3人重傷 12:282020/01/04 社會 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… 00:032020/01/05 財經 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 08:142020/01/06 生活 低溫來襲！ 吳德榮：周三、周四台北低溫恐僅12度 08:432020/01/06 生活 群益證券看本周指數區間11,900-12,300點 09:012020/01/06 財經 財新中國12月服務業PMI回落至52.5 11:002020/01/06 財經 12月財新大陸服務業PMI52.5 經營景氣放緩 11:302020/01/06 財經 穩懋12月營收雙升 全年營收破200億元 15:012020/01/06 財經 全年營收攜手登頂 群光、群電2019獲利 戰新高 04:102020/01/07 產業．科技 磐儀 2019全年營收寫新高 04:102020/01/08 證券．權證 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 復仇！伊朗火箭砲轟美軍 道瓊期大暴殺 日股嚇趴600點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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