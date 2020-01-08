英特磊IET-KY（4971）12月營收達5,765萬元，年增16.94％、月增7.84％，第四季營收達1.78億元，年增11.7％、季減2.8％，2019年全年營收達7.12億元，年增9.47％，略低於市場預期的雙位數年增。

(工商 )

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