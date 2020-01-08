英特爾子公司Mobileye今日宣布了兩項協議，首先，上海汽車集團(以下簡稱上汽集團)計劃使用Mobileye的路網資產管理(Road Experience Management, REM)技術，以推動L2+級ADAS系統在中國大陸的佈建，為自駕車領域的發展鋪路。其次，韓國大邱廣域市政府也與Mobileye達成協議，雙方將建立長期的合作關係，以推動基於Mobileye自動駕駛系統的MaaS佈建。

Mobileye在2019年的銷售額接近10億美元，並有望在今年達成雙位數的成長；Mobileye在先進駕駛輔助系統(advanced driver-assistance system, ADAS)和自動駕駛移動即服務(mobility-as-a-service, MaaS)上的全球發展進一步成形。Mobileye和汽集團及韓國大邱廣域市政府的這兩項合作案，彰顯了英特爾旗下的Mobileye如何執行其多管齊下的完全自動駕駛策略，其中包括地圖路網資產管理、先進駕駛輔助系統(ADAS)、自動駕駛移動即服務(MaaS)和消費者自動駕駛車輛(autonomous vehicle, AV)等領域。

Mobileye近期公布的一系列計畫，其中包括：Mobileye與巴黎大眾運輸公司(RATP)展開合作，聯合巴黎市政府將自動駕駛計程車(robotaxis)引入法國市場；與中國蔚來汽車(NIO)合作生產Mobileye的自動駕駛系統，並銷售搭載該系統的消費者層級自駕車；此外，蔚來汽車還向Mobileye獨家提供自動駕駛計程車以服務中國大陸及其他市場；Mobileye與紫光集團(UniGroup)成立合資公司以使用路網地圖等數據資料；Mobileye與福斯汽車(Volkswagen)和Champion Motors的合資事業在以色列經營自動駕駛計程車隊。

根據第三方資料，Mobileye估計2030年MaaS的總體潛在市場規模(total addressable market, TAM)將達到1600億美元。Mobileye在ADAS領域的領先地位、獨特的可擴充地圖工具，以及自動駕駛計程車全球佈建的願景，都在因應此一巨大商機。

中國大陸是第一個從Mobileye四大策略產品中受益的國家。隨著與上汽集團的協議，Mobileye在中國大陸的業務現已包括L2+ ADAS、地圖(中國首家)、MaaS和消費者層級自動駕駛車輛。

(時報資訊)