行政院前發言人、傳播學者胡幼偉，向來力挺國民黨總統候選人韓國瑜，今日更發文提醒，台灣每四年都會在選舉前一天多出個節日——「台灣選舉奧步節」！台灣人民被「訓練有素」，故只要選前出現風吹草動，都會被視為對手「大補丸」；更意有所指道：「猜猜看，是誰把大家訓練成對選舉奧步產生了抗體呢？答對了！就是他們啊！」

胡幼偉在臉書發文，直言：「台灣事實上每四年多出了一個節日，它是在總統大選投票日的前一天，我稱之為『台灣選舉奧步節』！這一天，從天亮開始，所有台灣民眾都會睜大眼睛、豎起耳朵，隨時注意選舉奧步出現了沒？」

胡幼偉進一步指出：「這一天，大家見面時的彼此問候語都是：『有沒有狀況？』或是『還沒有動靜？』這一天的中午，是一個時間斷點。如果奧步上午沒有出現，下午，所有人會更加緊張，共同等待奧步的出現。然後，如果傍晚六點前奧步還是沒出現，大家會有點小失望，只好各自回家，繼續猜測奧步會在晚上幾點出現！如果選前之夜造勢活動結束時，奧步竟然都沒出現，大家才會在一點點的不可思議中，帶著一絲絲的小心就寢。」

不僅如此，胡幼偉更意有所指道：「因為投票前一日已經成為奧步節。因此，在這一天發生的所有事情，都會被視為奧步！但也正因爲如此，要出奧步，就變得愈來愈困難。真要搞奧步，不管怎麼搞，都會立刻成為競選對手的大補丸！那麼，猜猜看，是誰把大家訓練成對選舉奧步產生了抗體呢？答對了！就是他們啊！」

(中時電子報)