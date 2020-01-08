三星電子周三公布初估財報，其上季營業利益衰退程度小於市場預期，顯示記憶體晶片價格觸底反彈的速度比分析師預期更快。

有業績利多護體，三星電子周三股價相對抗跌，目前漲0.72%。受美國和伊朗之間的緊張局勢急升影響，目前韓股下挫1.43%。稍早前美國證實伊朗發射飛彈攻擊美軍在伊拉克的空軍基地。

全球最大記憶體晶片製造商三星電子公布，2019年第四季營業利益初估年減34%，為7.1兆韓元，但優於市場預估的6.5兆韓元，主要受惠於晶片價格略見改善，以及其智慧手機的市場反應優於預期。

第四季營收初估年減0.5%，為59兆韓元，不如市場預估的60.7兆韓元

受到記憶體晶片價格下跌影響，三星2019年全年營業利益估年減53%，為27.7兆韓元，創下2015年來新低，並創下10年來最大年跌幅。全年營收估年減5.9%，為229.52兆韓元。三星將於本月底公布完整財報。

(時報資訊)