涉嫌恐嚇立委余天、顏寬恆及「館長」陳之漢、2名企業董事長的前調查局調查官鄭姓調查官，在調查局赫赫有名，他今年才45歲，擁有台大醫學院博士學歷，原本是被看好的一顆新星，但卻在外交往複雜，洩漏調查局內最重要的「法眼系統」資料給通緝犯與業者，惹出調查局史上最嚴重的洩密風波，而遭調查局送辦撤職，經公懲會裁定停職一年，但事後就未再回調查局任職，如今又涉恐嚇。

2014年調查局國安處追查陸委會前副主委張顯耀洩密案，收到檢舉鄭姓調查官在澎湖縣調查站任職期間，交往複雜，涉嫌多次不法洩漏個資給業者、線民。調查局政風室因此也針對調查官鄭詠鈺的不法洩密犯行，展開蒐證調查，進行內部自清行動。

調查局在調查後，赫然發現鄭姓調查官竟將調查局內，進行犯罪偵查最機密的「法眼系統」上千筆資料洩給業者。由於法眼系統內存取所有國內民眾的個資、金融往來、以及生活中大小資訊，被視為辦案利器，鄭男將其洩漏後，險些造成調查局資料庫破功。

據了解，檢舉內容指鄭疑在民國101、102年間，受業者、線民的請求，利用辦案機會查詢多筆出入境紀錄及個人資料，再洩漏給業者不法運用。據了解，鄭洩漏的個資中，疑似包括一名逃亡大陸的知名通緝犯資料在內。

當年調查局政風室在檢察官指揮下，約談、搜索鄭男及涉案業者多人，檢方以鄭男等人因涉洩密罪嫌重大，有串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

鄭詠鈺本名鄭景隆，調查班41期結業，曾任職台北縣調查站、航業海員調查處台中站、澎湖縣調查站等單位。7年前他因與簡姓前妻感情不睦，簡女要求調查局處理未果，召開記者會控訴遭鄭家暴；簡女還指控鄭外遇生女，事後2人離婚，雙方糾紛多次鬧上媒體版面。

(中時電子報)