2020大選進入倒數，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人中，誰將獲得最終勝利，成為近日熱門議題。對此，嘉義市無黨籍市議員張榮藏提及，勝負關鍵在於藍軍基本盤，他認為軍公教族群若全出來投票，對韓選情是一大利多。

韓國瑜日前出席造勢活動時，曾呼籲民眾要思考這個政府怎麼對軍公教的，退休了、沒有利用價值，就說他們是米蟲、黨國餘孽，讓軍公教警消對國家信念產生動搖。韓提及，不光是軍公教警，還有觀光業、服務業、中小企業、農民、移民、勞工們都在擔心未來。這幾年大家過得不快樂，希望民眾擦亮眼睛，翻轉台灣的命運。據《中評社》報導，張榮藏認為，很多人參與韓國瑜造勢，有助帶動投票率提升，但勝負關鍵在於藍軍基本盤，軍公教族群若都出來投票，對韓選情有利。

張榮藏也提及，要分辨一個大型造勢有沒有動員，可從幾點分析，包括造勢場是否有出動遊覽車、造勢隊伍是否有舉牌手、造勢群眾有無便當可領等。他認為，若群眾自發參加造勢活動，投票率將達9成；反之則最多僅5成。

(中時電子報)