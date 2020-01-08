張理國／台北報導

11日就要大選投票，文化大學新聞系主任胡幼偉說，台灣事實上每四年多出了一個節日，它是在總統大選投票日的前一天，稱之為「台灣選舉奧步節」！

胡幼偉形容，這一天，從天亮開始，所有台灣民眾都會睜大眼睛、豎起耳朵，隨時注意選舉奧步出現了沒？這一天，大家見面時的彼此問候語都是：「有沒有狀況？」或是「還沒有動靜？」這一天的中午，是一個時間斷點。如果奧步上午沒有出現，下午，所有人會更加緊張，共同等待奧步的出現。

然後，如果傍晚六點前奧步還是沒出現，大家會有點小失望，只好各自回家，繼續猜測奧步會在晚上幾點出現！如果選前之夜造勢活動結束時，奧步竟然都沒出現，大家才會在一點點的不可思議中，帶著一絲絲的小心就寢。因為投票前一日已經成為奧步節。因此，在這一天發生的所有事情，都會被視為奧步！

胡幼偉說，正因爲如此，要出奧步，就變得愈來愈困難。真要搞奧步，不管怎麼搞，都會立刻成為競選對手的大補丸！那麼，猜猜看，是誰把大家訓練成對選舉奧步產生了抗體呢？答對了！「就是他們啊」！

另外，胡幼偉凌晨也發了多篇臉書，其中提及在選前關鍵時刻，反滲透法強行通過、加上查水表事件是民進黨犯的「兩項大錯」。

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(中時 )