美伊戰事升高，美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）遭火箭彈襲擊，亞股日韓8日開盤，跌幅1％～2％，台股8日開盤步下跌，開在11,818.76點，下跌61.56點。

1月3日加權指數創波段新高12,197點後，連續三天大回檔，1月7日盤中低點11,822點，跌點為375點，跌幅3.07％，連續跌破3日、12日、20日線，3日線及12日線也同步下彎，其他中長期均線仍然上揚中，目前季線在11,631點，距離7日收盤指數約250點。

群益投顧指出，由於美國及伊朗兩國對峙的緊張情勢，隨各自放話正在升溫之中，國內總統大選也如火如荼展開最後衝刺，投資人繃緊神經，外資又在不斷大舉賣超中，落袋為安心態持續瀰漫，現階段宜保守操作，不隨意增高持股。

摩爾投顧分析師陳昆仁則分析，台股跌破2019年12月13日的整理區，盤勢轉震盪，上市櫃公司營收公告和美伊情勢緊張，利空測試多頭的防守意願，可觀察官股低接護盤，對指數的支撐力道。

他也建議，台股止跌訊號，可觀察以下三點：一是美股狀況。二是台股有沒有出現爆量收紅或收下影線。三是一段時間的擴底走勢。

(工商 )