環保意識興起，不少人會隨身攜帶保溫瓶裝水、咖啡等飲品，但臨床樣毒物科主任顏宗海表示，用錯保溫瓶可能會不小心喝下一堆細菌，而這六個常見的行為，真的超NG！

根據健康網站《heho》報導，口腔有2億多的細菌，天天與保溫瓶口接觸，若無好好清洗，杯蓋、杯身縫隙等地方會藏汙納垢。此外，林口長庚醫院臨床樣毒物科主任顏宗海表示，保溫瓶若用錯小心會把細菌喝下肚，而這六個方法超NG！

一、裝拿鐵、豆漿

許多人為環保或是單純想要保溫拿鐵、豆漿或牛奶，因此會將飲品裝入保溫瓶，但顏宗海指出，保溫高蛋白的飲品，放久容易滋生細菌。

二、長期都不更換

有些人為了省錢，會長期使用同個保溫瓶，但其實用久了難免會出現損傷，這時會建議不論是外面、裡面若出現刮痕，最好還是換個新的，避免細菌藏縫中。

三、用清水洗就好

保溫瓶只用清水沖，恐將細菌喝下肚，顏宗海表示，若裡面裝過非清水的飲料，建議可以加入適量的小蘇打粉刷洗，但要記得用軟刷，以免刮傷保溫瓶的內層。

四、內層不銹鋼

市面上的保溫瓶，多以300系列的不鏽鋼為主，其中304與316含鉻跟鎳的成分，可耐腐蝕，屬於穩定合格的保溫瓶材料，因此挑保溫瓶時儘量以300系列的不鏽鋼為首選。

五、有內塗層較好

一體成形的內部會比內塗層更好，因為塗層更容易在清洗的過程剝落，顏宗海解釋，內層剝落後雖無研究顯示會對身體有害，但仍建議最好換新的。

六、會溶出塑化劑

一般來說，保溫瓶僅有瓶蓋的材質是塑膠，若真的很擔心的話，顏宗海建議，可選用耐高溫的五號塑膠（PP）作瓶蓋，這樣裝熱水也不必擔心溶出塑化劑。

(中時電子報)