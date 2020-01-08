波多黎各外海今晨發生規模6.4強震，造成島嶼南部地區至少1人喪生，以及大規模災損。波多黎各總督瓦茲蓋斯隨即宣布進入國家緊急狀態。

瓦茲蓋斯（Wanda Vazquez）表示，緊急狀態宣布後，將可在波多黎各啟動國民兵部隊救援。這個隸屬美國的自治邦，目前還在為2017年的重大颶風風災進行重建。

美國地質調查所（USGS）表示，波多黎各今晨4時24分（格林威治時間8時24分）發生規模6.4地震，震央在南部城市旁斯（Ponce）外海，隨後又有十多次餘震。

這是波多黎各自上月28日以來發生一連串地震中最強大的一次。

專家起先發布了可能有海嘯的警報，但後來取消。

電力主管單位表示，輸配電網因地震已自動關閉。波多黎各電力設施早在2年多前就因颶風瑪莉亞（Hurricane Maria）嚴重受創。

今晨地震以西南岸城市旁斯、瓜亞尼亞（Guayanilla ）、瓜尼卡（Guanica）等受災最嚴重。

法新社引述當地媒體報導，在旁斯一名73歲老人因住宅牆壁倒塌而喪生，另有8人受傷。

波多黎各電力主管機關表示，瓜亞尼亞的兩座電廠蒙受重創；市長尤丹（Nelson Torres Yordan）說，瓜亞尼亞可能兩週無電可用。

(中央社)