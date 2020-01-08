華東地區缺工、終端客戶補庫存及農曆年前急單需求，讓被動元件產業去年第4季擺脫第3季谷底，不過，由於終端消費市場及智慧型手機需求進入淡季，且大陸地區不少廠商因環保問題停工或關廠，釋出不少人力，加上國際大廠新產能將陸續開出，據業界人士表示，華新科(2492)等廠商MLCC價格持平，晶片電阻價格亦持穩，產能生產正常，預期農曆年後缺工問題可望紓解，今年第1季MLCC供需看不出缺貨現象，至於第2季則需視非蘋5G手機銷售狀況而定。

去年全球景氣受到中美貿易戰衝擊，在市場趨於保守及2018年高價庫存待去化下，終端客戶對被動元件產業需求急凍，價格也直直落，一直到去年第3季庫存去化結束，且中美貿易戰趨緩，而今年農曆年又在1月，旺季效應及農曆年前急單湧現，客戶重啟拉貨補庫存，讓被動元件產業於去年第4季擺脫谷底，營運動能逐漸恢復。

除補庫存效應，此波被動元件供需變得較為緊張的主要推手為缺工，由於大陸華東地區缺工，被動元件廠商面對急單湧入，難以快速拉升稼動率，讓被動元件廠商庫存天數明顯下降。

不過據業界人士表示，第4季到農曆年前缺工已是大陸地區每年常見現象，而去年不少廠商受到中美貿易戰影響，擴大海外生產據點，縮減大陸當地廠區生產規模，加上不少廠商因為環保問題停工或關廠，釋出不少人力，預估農曆年後缺工問題將如同往年一樣獲得紓解。

就終端市場來看，據業界人士表示，目前因進入消費市場及智慧型手機傳統淡季，需求較為疲弱，無論是5G基站的建置或是市場高度期待的5G智慧型手機需求都未見明顯拉貨動能，全球車市及工業亦持續處於需求不振，恐須待今年第1季非蘋智慧型手機品牌廠5G新機上市後銷售狀況，3月及4月才能斷定5G手機換機潮是否真的引爆，進而帶動中高階MLCC市場需求。

業界人士表示，目前華新科等MLCC及晶片電阻價格持穩，產能生產正常，預期農曆年後缺工問題可望紓解，今年第1季MLCC供需應該可以持穩，不至於缺貨，第2季則仍待觀察。

(時報資訊)