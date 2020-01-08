兆豐金(2886)自結2019全年稅後純益289.49億元，較上年度微幅成長2.8%，全年每股稅後純益（EPS）2.13元。兆豐銀行單月獲利再度掉到20億元以下，僅為13.43億元，主因企金踩雷持續增提呆帳損失，以及金融商品的評價損失；而兆豐產險則因保戶公司火險賠償，導致單月虧損。兆豐金去年全年獲利未如市場預期的300億元目標，年增率約2.84%。

兆豐金旗下兆豐銀行去年全年稅後純益246.38億元，較前年小幅成長近2%，EPS2.89元。兆豐銀行在2016年8月因防制洗錢缺失，遭美國開罰至今已經逾3年，美國獨立監督(IM)原訂在去年底公布是否解除，但據了解，去年底美方並未回覆解除IM的管制。兆豐銀的紐約分行近2年持續進行提交改善計畫及委任獨立監督機構(IM)，就紐約分行2015年1至6月間的美元清算交易進行檢視及回溯調查。去年年底前美國金融機構本將就紐約分行此間所進行的改善作評鑑，若符合標準，就能解除IM(獨立監督)管制。對兆豐銀行而，一旦IM管制解除，紐約分行近2年，每年逾10億元新台幣的虧損就能改善。

(時報資訊)