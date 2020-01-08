長科*(6548)2019年12月合併營收為8.26億元，月成長3.11%，年成長12.76%，看好QFN需求強勁，長科*積極擴產因應，目前長科*QFN月產能為100萬條，預估到2020年第4季時月產能規模將會倍增，受惠於大陸提高在地採購比重，長科*審慎樂觀正面看待今年營運。

由於大陸推動半導體在地採購，來自陸資封裝廠營收貢獻，推升長科*去年12月合併營收，累計2019年合併營收為93.20億元，年減4.75%。

看好QFN市場需求強勁，長科*積極擴充產能，預估2020年第4季時，QFN月產能規模將較目前月產能100萬條倍增，董事長黃嘉能預估，在三年內QFN的營收比重可以挑戰30%。

長科*表示，大陸終端客戶考量中美貿易戰效應下，為求生產不受影響，因而提高在地採購比重，預期未來大陸市場需求會越來越強勁，由於長科近年來深耕大陸封裝客戶，效益將逐步顯現，審慎樂觀正面看待今年營運。

(時報資訊)