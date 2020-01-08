國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧與總統候選人韓國瑜合體的競選帆布看板，近日被網友發現遭不明人士吐檳榔汁。（摘自朴子民意觀察站／張毓翎嘉義傳真）

3名男子於4日深夜，分騎乘普通重型機車、腳踏車及電動自行車犯案，沿途隨機破壞看板後逃逸。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

3名男子於4日深夜，分騎乘普通重型機車、腳踏車及電動自行車犯案，沿途隨機破壞看板後逃逸。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

國民黨嘉義縣第一選區立委候選人王啟澧與總統候選人韓國瑜合體的競選帆布看板，近日被網友發現遭不明人士燒毀及吐檳榔汁破壞，且只有針對韓國瑜人像；涉嫌的戴姓、陳姓及李姓男子7日晚間到朴子警分局說明，稱無政治立場，因同儕起鬨下，覺得好玩才破壞，此案於偵詢後函送偵辦。

朴子警分局6日下午接獲民眾報案，指王啟澧與韓國瑜合體在朴子市開元路段的競選帆布看板，遭人點火毀損及吐檳榔汁，共計有3面遭破壞，警方獲報後立即到場勘查、採證。

警方調閱沿途住家數十支監視器並過濾行經車輛，鎖定戴姓、陳姓及李姓男子涉案，據了解，這3名男子於4日深夜，分騎乘普通重型機車、腳踏車及電動自行車犯案，沿途隨機破壞看板後，隨即逃逸。3人到案後坦承犯行，並稱無政治立場，因同儕間起鬨、好玩才破壞看板。

另外，鹿草鄉日前也發生王啟澧與韓國瑜的競選看板，被塗上泥巴；警方表示，此案無涉及鹿草鄉發生之選舉人看板遭塗抹泥巴汙損案，並強調正值選舉白熱化期間，針對選舉暴力事件、選舉賭盤及查察賄選等案件均加強偵蒐，讓嘉義縣民有個乾淨的選舉空間。

(中時 )