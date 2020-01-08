櫃買今上櫃審議會 將討論東典光電上櫃案 09:292020/01/08 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心預計今（8）日召開上櫃審議委員會，將審議東典光電科技公司（6588）申請上櫃案。 東典光電科技公司主要從事光通訊薄膜濾光片之研發、生產及銷售，申請時資本額2億3,275萬元，董事長為陳正德，推薦證券商是元富證券、中國信託證券及群益金鼎證券。 東典光電科技公司107年度之合併營業收入為2億4,548萬元，稅後淨利為3,712萬元，每股盈餘為1.58元。108年前三季之合併營業收入為2億4,078萬元，稅後淨利為3,513萬元，每股盈餘為1.5元。 (工商 ) #上櫃 #光電 #公司 #科技 #光電科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技股本益比低 成最夯投資標的 04:092020/01/04 焦點新聞 拚綠能 鐵工廠老闆變身光電業者 09:132020/01/04 生活 自來水公司施工 苗縣5鄉鎮市8日停水11小時 18:062020/01/04 生活 《店頭市場》東典光電上櫃案，8日審議 07:442020/01/06 財經 《航運股》全球最安全航空公司，長榮航排第三名 07:452020/01/06 財經 台中首座太陽能光電球場 運動兼發電 17:052020/01/06 生活 遠航欠薪5000萬遭罰150萬元 創前所未有裁處紀錄 17:132020/01/07 生活 遠航積欠薪水嚴重違法 北市勞動局重罰150萬元 17:432020/01/07 生活 遠航若被廢照 產險：已賠付旅綜險理賠 不用返還 18:352020/01/07 財經 綠能節電貢獻表揚 盧秀燕宣示光電倍增打造低碳台中 20:152020/01/07 生活 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 即時 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 伊朗10飛彈狂轟美軍基地 油價驚漲4％ - 即時 - 工商 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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