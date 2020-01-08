2020大選投票日將至，各政黨也陸續在電視廣播等新聞播放競選廣告。但在國民黨候選人韓國瑜陣營的競選廣告中，現身力挺韓國瑜當總統的陳樹菊阿嬤，竟遭網軍惡毒批評，「老人智力一向不足，別為難她」。

曾在2010年登上美國《時代雜誌》「百大最具影響力人物」英雄榜、美國《富比士雜誌》亞洲慈善英雄人物榜，的賣菜阿嬤陳樹菊，因過去將在市場賣菜幾乎畢生所得2千多萬捐作公益，而備受媒體關注。

2018年，陳樹菊接受《中時》採訪表示，「退休後大部分都在高雄廟宇修行，穿的衣服也都是縣府熱氣球及健保局給的，不愁吃穿，人生無常，知足常樂，想做就快點去做」。至於迄今已捐出多少錢？陳樹菊說，她已經記不清了，錢財是身外之物，不必太在意。

但在這次總統大選，因韓國瑜的親自拜訪，讓她備受感動，表態力挺韓的陳樹菊，除了遭到批踢踢網友PO文質疑，「她說對韓國瑜有信心，是否是真心挺韓？」。甚至遭到疑似網軍帳號，留言批評，「老人智力一向不足，別為難他」。部分留言為批韓，將陳樹菊批評得非常不堪入目。

不少網友跳出來緩頰，為樹菊嬤護航，「又來了，遇到跟自己意見不同的人就開始人身攻擊」、「連陳樹菊都可以黑喔？很有台灣價值」、「垃圾網軍連尊重都做不到！人家挺誰你管得」、「蟑螂滾，連樹菊嬤都敢亂罵」、「庶民支持庶民不意外」、「在嘴樹菊嬤的是不知道自己在嘴誰嗎？」、「綠共又開始批鬥囉，連阿嬤都不放」、「支持者瞬間被形容成白痴」、「阿嬤是老實人，會做善事都會支持」。

陳樹菊在批踢踢論壇遭網友批評。(圖/截自 批踢踢論壇)

(中時電子報)