台灣民眾黨祕書長張哲揚8日上午(左)到北檢控告網友。(陳志賢攝)

網友惡意下標指大陸支持台灣民眾黨。(民眾黨提供)

台灣民眾黨不滿網友刻意曲解大陸央視節目內容，下標「中國央視要台灣人投給民眾黨」，並在PTT發文，並被名嘴汪浩不當引用，認為遭抹紅，民眾黨祕書長張哲揚與律師8日上午到台北地檢署控告網友「antler5566」加重誹謗、《選罷法》意圖使人不當選。

民眾黨表示，「中國中央電視臺」1月6日的《海峽兩岸》節目中，從頭至尾皆未表態支持民眾黨，僅為分析台灣選舉情勢。學者汪浩及部分網友卻惡意曲解下標：「央視「海峽兩岸』，力挺柯文哲民眾黨成為國會關鍵少數！」、「中國央視要台灣人投給民眾黨」。結果被名嘴汪浩在政論節目引用，這屬於選前的抹紅抹黑手法。

民眾黨表示，該黨成立至今五個月，屢遭受各界意識型態之指控與攻訐，但憲法保障言論自由範圍，不包括不實指控與謠言攻訐，尤其選舉將屆，為杜絕不實訊息及虛假言論，該黨只好提告。

民眾黨並稱，對於《自由時報》未經事實查核，即引述汪浩不實言論，深感遺憾。呼籲媒體應堅守第四權價值，對於言論內容進行事實查核後再行轉錄報導，以免誤導大眾。

(中時 )