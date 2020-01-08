農曆新年倒數計時，樂天市場兵分兩路搶攻過年百億清潔商機，一是主打Pickup到府清潔服務，消費者透過手機APP及網路預訂電子票券，一張電子票券可使用4小時，客廳、廚房、浴室皆可清潔；二是祭出智慧家電超殺優惠價，只要萬元就可把小米米家掃地機器人等回家，只要一指就搞定年終大掃除。推估，農曆新年檔整體業績將成長30％。

據樂天市場的觀察，1月清潔、大掃除等關鍵字搜尋量較上月激增4成，站上清潔用品、掃除家電相關商品品量超過10萬件，也較去年同期增加2倍，進一步從下單量分析，年前居家到府打掃服務銷售量較上月成長4成。

樂天看好，現代人生活忙碌，「懶經濟」盛行，正動員集團旗下10大服務事業積極搶攻。據內政部戶政司統計，全台房屋數截至2017年底約844萬戶，若有半數以上有居家清潔需求，即創造百億元居家到府清潔商機。另據資策會調查，台灣網友日常網購頻率已逼近實體購物，在10次購物行為中約4.5次是透過網購，2020年將進一步攀升，未來生活商機都可望在網上進行。

舉提供生活便利的票券服務Pickup為例，2019年業績成長高達5倍，目前與近200家商家合作，前三名最吸金票券依序為頂呱呱呱呱包、怡客下午茶99元組合、萊爾富咖啡，其中頂呱呱在樂天SuperSale整點特賣活動，創下37秒售出500個呱呱包、40秒售出500個原味雞腿，萊爾富咖啡在樂天雙11 檔期銷售突破12,000杯。 樂天市場看好生活商機，農曆檔期針對忙碌的雙薪家庭，再推出Pickup到府居家清潔服務，包括潔利居家服務Pickup店，一張票券使用4小時，不管桌櫃、地板擦拭、沙發隙縫處都可清潔乾淨；平常難清洗的分離式冷氣機，透過樂天Pickup下訂單，即有專業師傅到府進行試機、檢查、清潔；以及專業除蟎服務。

樂天同時開賣智慧家電搶攻懶經濟，包括小米米家掃地機器人，能透過定位和計算，透過手機地圖發出指令，建構出地圖並規劃S型的清掃路徑等；同時推出年貨大街，即日起至15日整點特賣天天五折起，輕鬆購足大掃除所需。

(工商 )