李沛旭近期雖然未有演藝新作，但仍常與網友互動，每周在IG的限時動態上接受提問，卻疑似露餡新戀情。去年九月，有位女網友對李沛旭拋出問題，寫下「我也可以裡面不穿，單穿這件（指運動衣）去健身嗎？」只見李沛旭霸氣回覆：「妳只能穿給我看。」宛如情侶間的親密對話，讓人看了超害羞。隔沒幾天，女方表示想念李沛旭，問他：「你知道我一直在想你，都不能專心上班嗎？」而李沛旭一句「我知道，因為我也是」，對話閃瞎網友。

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李沛旭開放發問的時間，儼然變成兩人熱戀傳情的小天地。隔了幾周，女方再度表達思念，問李沛旭「很想你的時候該怎麼辦？」這回李沛旭則以英文「I will always be there for you.（我會一直陪在妳旁邊）」安撫女方，他甚至將這些甜蜜對話集結成相簿，並取名「對的人」，算是給了女方名分。

李沛旭在IG上將一名長髮女子取名為「對的人」，兩人有許多甜到出汁的對話。（圖／翻攝自李沛旭IG）

小倆口的綿綿情話中，最肉麻的莫過於去年十一月、李沛旭生日前夕，女生詢問：「你的生日禮物送什麼好？」他回答：「請把妳自己綁上蝴蝶結。」並配上女方半張臉的微笑照片，高調示愛毫不遮掩。到了今年一月初，女生更直接以「寶貝」稱呼他，李沛旭則甜回「My Love」，更配上二人合照。經過本刊一番比對發現，直擊他溫馨接送的那位女生，臉型和髮型與李沛旭IG精選動態中那位「對的人」，有極高的相似度。

(中時電子報)