李沛旭近期雖然未有演藝新作,但仍常與網友互動,每周在IG的限時動態上接受提問,卻疑似露餡新戀情。去年九月,有位女網友對李沛旭拋出問題,寫下「我也可以裡面不穿,單穿這件(指運動衣)去健身嗎?」只見李沛旭霸氣回覆:「妳只能穿給我看。」宛如情侶間的親密對話,讓人看了超害羞。隔沒幾天,女方表示想念李沛旭,問他:「你知道我一直在想你,都不能專心上班嗎?」而李沛旭一句「我知道,因為我也是」,對話閃瞎網友。

CTWANT封面故事》李沛旭掰了蔡淑臻 溫馨接送嫩妹狂曬新戀情

李沛旭開放發問的時間,儼然變成兩人熱戀傳情的小天地。隔了幾周,女方再度表達思念,問李沛旭「很想你的時候該怎麼辦?」這回李沛旭則以英文「I will always be there for you.(我會一直陪在妳旁邊)」安撫女方,他甚至將這些甜蜜對話集結成相簿,並取名「對的人」,算是給了女方名分。

李沛旭在IG上將一名長髮女子取名為「對的人」,兩人有許多甜到出汁的對話。(圖/翻攝自李沛旭IG)

小倆口的綿綿情話中,最肉麻的莫過於去年十一月、李沛旭生日前夕,女生詢問:「你的生日禮物送什麼好?」他回答:「請把妳自己綁上蝴蝶結。」並配上女方半張臉的微笑照片,高調示愛毫不遮掩。到了今年一月初,女生更直接以「寶貝」稱呼他,李沛旭則甜回「My Love」,更配上二人合照。經過本刊一番比對發現,直擊他溫馨接送的那位女生,臉型和髮型與李沛旭IG精選動態中那位「對的人」,有極高的相似度。

