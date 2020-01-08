伊朗發射發彈攻擊在伊拉克的美軍基地，美伊衝突可能打亂原油供應的可能性升高，周三國際油價大漲。避險需求升高，黃金現貨價格漲破1600美元大關，為2013年4月來首見。

周三亞洲交易時段，紐約期油大漲近3美元或近5%，報每桶65.50美元。布蘭特期油目前漲近4%，報每桶70.95美元。黃金現貨價格大漲2%，報每盎司1,605.32美元，為2013年4月來首度漲破1600美元大關。

美國軍方周二證實，伊朗已經對駐守伊拉克的美軍與聯軍部隊發射超過12枚彈道導彈。

(時報資訊)