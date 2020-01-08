《國際金融》美伊緊張局勢遽升，油金價格飆高 09:432020/01/08 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗發射發彈攻擊在伊拉克的美軍基地，美伊衝突可能打亂原油供應的可能性升高，周三國際油價大漲。避險需求升高，黃金現貨價格漲破1600美元大關，為2013年4月來首見。 周三亞洲交易時段，紐約期油大漲近3美元或近5%，報每桶65.50美元。布蘭特期油目前漲近4%，報每桶70.95美元。黃金現貨價格大漲2%，報每盎司1,605.32美元，為2013年4月來首度漲破1600美元大關。 美國軍方周二證實，伊朗已經對駐守伊拉克的美軍與聯軍部隊發射超過12枚彈道導彈。 (時報資訊) #元大 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 新台幣強勢 美元保單再翻紅 04:092020/01/04 財經要聞 核定完稅價格要點公布 一次性移轉訂價作業 上路 04:092020/01/04 金融．稅務 獎金縮水 庫克去年進帳1.25億美元 04:102020/01/06 財經要聞 公股銀搶小資商機 祭美元優存 04:102020/01/06 生活新聞 金價漲不停 陸金飾買氣夯 04:102020/01/07 焦點新聞 《金融》外資去年淨匯入4783億元，近5年最多 08:012020/01/07 財經 《商情》庫存下降，支撐周一LME期銅上漲 10:002020/01/07 財經 元大金集結三大子公司 強攻春節理財商機 20:092020/01/07 財經 油價上漲 營運低迷聚酯、加工絲及尼龍廠出現生機 00:082020/01/08 財經 渣打看壞美元 金價挑戰1600美元 04:102020/01/08 財經焦點 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 即時 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 台股狂拉百點有內幕？網7字分析大驚 - 即時 伊朗10飛彈狂轟美軍基地 油價驚漲4％ - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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