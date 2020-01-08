2020剛過沒幾天，台北市立動物園卻傳出不幸消息，收容照養於台灣動物區的歐亞水獺「金莎」，去（108）年3月9日（六）誕下的歐亞水獺寶寶「青嶼（雌）」，於1月6日（一）上午，因先天性右心(三尖瓣)構造發育異常引發肺水腫，不幸夭折（9個月又28天）。

歐亞水獺「青嶼」於去（108）年12月中旬時，與媽媽「金莎」分開展開獨立生活，保育員觀察其適應情況良好（林宣足攝）。（台北市立動物園提供）

因林務局野生動物收容救傷計畫，台北市立動物園在103年時，陸續收容照養了歐亞水獺寶寶「大金」和「小金」兄弟檔，以及雌性歐亞水獺「金莎」。其中「小金」和「金莎」在106年底配對成功，並在107年2月及108年3月分別誕下一對龍鳳胎「浯優」、「浯綠」及單隻雌性歐亞水獺寶寶「青嶼」。

歐亞水獺「青嶼」是「金莎」和「小金」的第三個孩子（尤宣雅攝）。（台北市立動物園提供）

歐亞水獺寶寶「青嶼」於去（108）年12月中旬時，與媽媽「金莎」分開展開獨立生活，保育員觀察其適應情況良好。但1月4日（六）時，保育員發現「青嶼」精神活力差、口水及眼部分泌物增加。保育員緊急通知獸醫師至現場觀察後，決定將「青嶼」送至動物醫院進行麻醉檢查。

歐亞水獺「青嶼（雌）」出生於108年3月9日（林宣足攝）。（台北市立動物園提供）

獸醫師為歐亞水獺「青嶼」進行了口腔以及全身理學檢查、抽血並拍攝胸腹腔X光檢查。血液檢查結果並無明顯異常、口腔檢查發現右上犬齒斷裂，牙髓腔暴露，周邊牙齦些微紅腫，從齒科X光確認牙髓腔已受感染。另「青嶼」前肢有疑似舊傷痂皮脫落時造成皮外傷。獸醫師為「青嶼」清創後仔細檢查，發現是左前肢第二、四指及右前肢第三指指甲脫落，且指頭腹面表皮磨傷，指頭有腫脹發炎的現象，推測傷口來源是與「浯綠」打架造成。

水獺使用生態廊道。（金門縣政府建設處提供）

當（1/4）日完成檢查後，獸醫師曾給予歐亞水獺「青嶼」抗生素、消炎止痛、輸液等藥物，另外皮外傷亦上藥治療，待「青嶼」麻醉甦醒，並確認可自行活動後，交由保育員接送返回台灣動物區內舍休息。

歐亞水獺「青嶼」因先天性右心(三尖瓣)構造發育異常引發肺水腫，不幸夭折（林宣足攝）。（台北市立動物園提供）

不幸在1月6日（一）上午開園前，保育員進行巡視時，竟發現歐亞水獺「青嶼」已經死亡。病理解剖初步判定造成歐亞水獺「青嶼」死亡的主要原因，為先天性右心(三尖瓣)構造發育異常引發肺水腫所致。

歐亞水獺「青嶼」可愛的模樣，將永遠留在你我心中（林宣足攝）。（台北市立動物園提供）

縣府建設處表示，歐亞水獺幼獸照養有ㄧ定的困難與風險，107年在金寧中小學附近被民眾發現與通報的小水獺，後續死於肺炎，而韓國水獺中心108年度收容的七隻小水獺，亦有6隻死亡；縣府感謝台北市立動物園對於歐亞水獺的照顧與協助，每隻歐亞水獺的照養紀錄，未來都是水獺中心成立後，重要的參考資訊。

設置簡易型動物廊道，提供歐亞水獺、金龜移動及魚類上溯使用，減少路殺風險（金門縣政府建設處提供）。

(中時電子報)