迎戰農曆年前倒數兩週，正好碰上選舉投票日及大學學測，許多人都安排返鄉或是陪考行程，使得籌備年貨、大掃除等商品時間有限，線上輕鬆採辦成為最便利的選擇!看準年前採購黃金時段商機，具行動端優勢的松果購物(6740-TW)積極掌握買氣展開年前最強檔優惠，並祭出全站免運、品牌名店免排，年貨年菜、除舊佈新等一次購足的新春採購祕笈，亦搭上春節氛圍推出「鼠來寶戳大財」遊戲眾多好禮任你戳，更大手筆將連續13日天天免費送出一台【品夏】觸控式面板氣炸鍋5.2L，用最強商品最夠力獎項吸客，力拼衝刺1月買氣。

排隊名店年前夯 松果蒐羅全台品牌名店祭免運免排再下殺松果購物觀察消費者選購伴手禮年貨仍以品牌口碑為首選，許多名店在年前都會大排長龍，因此今年特別蒐羅全台知名排隊品牌輪番祭優惠，包含板橋排隊必搶「小潘鳳凰酥(12顆/盒)」限時最低單盒305元起，南門市場30年老店「【快車肉乾】金鼠迎春熱銷肉乾零嘴組合」可任選特厚肉乾、經典肉紙等口味直殺6.8折起，更將天天推出名店驚喜價，1/8 12:00搶先推出今年的伴手禮冠軍「六月初一8結蛋捲分享盒」優惠；1/9則由台中新崛起奶油曲奇餅乾品牌「短腿阿鹿」開跑，1/10再推今年中秋引爆秒殺的彰化之名「不二家蛋黃酥」搶購，另外也包含新竹花生醬名店推出的「福源花生蛋捲」、排隊長青樹「福義軒」、雲林得獎伴手禮「黑蒜將軍」、高雄經典「大樹農會鳳荔酥」以及金門的必買伴手禮「良金牧場肉乾」等排隊好貨皆一應具全，要讓消費者輕鬆購足。

年前高單清掃家電夯 大掃除重細節 浴室、窗台、壁癌成三大關鍵因應年前大掃除需求，許多消費者會趁這時節點順便汰換吸塵器、掃拖等清掃工具，因此在年前都會有一波顯著買氣湧現，其中發現年前大促檔期多價格優惠深，高單清潔家電需求顯著提升，又以Dyson吸塵器最熱銷， V10、V8都是目前的熱銷型號，其中破萬元的Dyson V10近一個月銷量大幅增加4倍，看準需求，松果購物也將陸續推出包含日本IRIS 除?吸塵器限時超低價，更將推出半價搶購Dyson V10吸塵器的最強優惠。

此外亦發現消費者於年前大掃除時會比平日更加重視居家細節的清掃，因此也帶動浴廁、窗台及壁癌清潔用品成為銷量成長最顯著的品項，採購趨勢上以多功能、免沾手且便利快速成關鍵，「【家適帝】日本U字變形萬用刷」可伸縮及調整角度，適用於清潔窗戶、房頂、空調等難清的位置，受到大掃除需求推升近一個月銷量爆增8.5倍，成為今年必備的掃除神器；「日本強效修復壁癌防水噴霧」使用上便利且可解決台灣潮濕氣候常出現的漏水發霉，並改善牆壁壁癌掉漆、起泡剝落等不美觀狀況，在近一個月銷量表現亦成長1.6倍，隨著年節將近，各項神器買氣可望持續飆漲。

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