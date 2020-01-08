高雄海洋局今（8日）表示，高雄市政府近年積極推動漁港轉型，其中，海線潮遊新景點永新漁港，除了已為民眾前往看夕陽、吃石斑的景點，更成拍照打卡的新熱點，帶動永新漁港周邊住宿及更多元化的餐飲。

高雄海洋局長趙紹廉指出，藉由產官學及在地居民的多方共同努力發展，永新漁港寧靜美的特色，已成IG打卡的新景點，期待未來能帶動永新漁港周邊住宿及更多元化的餐飲，讓更多民眾來訪能多加停留，充份享受小漁村港灣微旅行的悠靜。

趙紹廉表示，永新漁港主要為小型船筏停泊的漁港，漁民從事當日往返沿近海漁業，漁港小巧寧靜的慢活氣息，與其他大型漁港熱鬧喧嘩的氛圍不同，加上在地居民共同營造的特色漁村造景，隨手一拍都很美，很適合帶著家人、三五好友趁著春節假日來趟港灣微旅行。

造訪位於高雄市永安區的永新漁港，海面上可見到映著美麗金黃色的夕照，望著漁船靠泊在夕陽下、鑽石沙灘上的細沙，及新港社區協會成員共同營造認養的裝置藝術、永新漁港悠游的小魚，享受小漁村的寧靜。

海洋局表示，近年來在中央、地方和中油公司合作下，以環保的異業互利、能源再生利用的循環經濟，將乾淨恆溫的LNG冷排水，用以養殖石斑，當夏天水溫維持在22到24℃，因穩定的水質環境，加上漁民優良的養殖技術，養出健康且富含膠質石斑魚，因此，讓永安地區生產的石斑贏得「鑽石斑」美名。

國立高雄科技大學教務長謝淑玲表示，該校團隊執行教育部大學社會責任實踐（USR）計畫，以高雄永安區漁村推動與地方連結的海岸地方創生為主題，包括食魚教育、產業升級、海洋環境與文化及水域安全教育4大亮點。

其中，水域安全教育，即是利用永新漁港附近海灣具有的沙灘地形、以及浪況平穩的內灣，她說，透過辦理多場國中、國小及親子救生溺水訓練活動，培育開放水域救生技能，有助提升學子熟悉開放性水域特性，建立正確自救及救生能力，將該區域打造成為「開放性水域安全教育基地」，也有利於水域遊憩活動的發展。

(工商 )