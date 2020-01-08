網友直擊陳曉同框陳妍希。（圖／翻攝自Homer微博）

網友指陳曉夫妻互動甜蜜。（圖／翻攝自Homer微博）

《延禧攻略》編劇兼製作人于正日前預告將製作新劇，取材於真實故事，稱男女主角因戲結緣、假戲真做，卻因生活差異分手，雙方各自婚嫁後，男孩私下坦承還是愛女孩，引來網友狂猜是陳曉、趙麗穎。而近日有網友直擊結婚4年的陳曉和陳妍希，兩人有說有笑、互動甜蜜，似不受流言蜚語影響。

于正先前在微博分享新劇其中一單元「緣」的故事大綱，指出男女主角都是演員，因合作相戀，「女孩愈來愈紅，男孩想證明自己卻始終停留在原地，然後不告而別，分手了」，兩人後來分別成婚，男孩有天喝醉後跟朋友說：「心裡始終愛著這個女孩」，網友便狂猜是陳曉、趙麗穎，而于正刪文並否認說：「你們腦洞太大了，所以~還是散了吧」。

陳曉2016年因《神鵰俠侶》與陳妍希傳出交往，同年結婚，兩人育有一子小星星，許久未同框的兩人，昨(7日)被網友直擊現身大陸文藝界春晚《百花迎春》彩排，網友說：「不知道陳曉說了啥，兩個人一直笑，好甜啊！！！」陳妍希下半身還開高岔，露出白皙美腿，可見夫妻倆勾著手有說有笑，幸福氛圍感染眾人。

(中時電子報)