中東情勢緊張、引發台股下挫，自行車雙雄-巨大（9921）、美利達（9914）今（8日）早盤受到驚嚇、股價一度雙雙下跌；其中，巨大盤中最低跌至197元、創下去年3月以來最低價，跌幅逾1％！不過，雙雄股價隨即迅速反彈，美利達仍守穩月線、巨大則回到200元保衛戰。

自行車雙雄近年來受惠電動自行車在歐美夯銷，2019年前11月整體營運表現佳。其中，巨大集團在傳統自行車及電動自行車、銷售雙雙成長加持下，前11月合併營收585.97億元，年增5.57％；此外，美利達集團隨著高單價的電動自行車出貨占比放大，前11月合併營收256.11億元，年增7.68％。

法人表示，巨大無論傳統自行車或電動自行車、銷售均成長，預期12月營收若能維持11月份水準，2019年整體營收上看640億元的新高，每股獲利有機會挑戰一個股本。

此外，美利達集團受惠歐美市場興起電動自行車運動風，推升運動型電動車接單暢旺，2019年前11月電動自行車出貨量年增率高達58％，目前生產線滿載。因應歐美電動自行車的市場需求，美利達規劃擴充電動車產線，搭上電動車維持高度成長的列車，美利達2019年整體營運可望維持成長動能。

(工商 )