東陽（1319）自結12月合併營收19.24億元、年增9.80％，累計2019年全年合併營收216.12億元、年減6.06％。

東陽表示，AM（售後維修）汽車零件事業受惠於進入產業傳統旺季，12月合併營收13.48億元、年增11％，創同期新高。2019全年AM事業合併營收158.77億元，年增8％。

東陽總裁吳永祥表示，AM事業將持續開發新產品，推進堅據環保與競爭力的水性底塗產品，進一步提升銷售、拉開與對手間的領先差距。

東陽OEM（車廠代工）事業12月合併營收5.76 億元、年增6％。2019全年OEM事業合併營收57.35億元、年減30％；加計非具控制權轉投資事業，2019年OEM整體累計營收為262.23億元、年減8.5％。東陽表示，2019年OEM事業衰退，主要受大陸整體車市下挫影響。

法人分析，大陸車市連續兩年衰退，去年7月起多數省市對新車環保要求提前進入國六標準，終端經銷通路為加速國五庫存車出清，紛紛加大促銷力度之餘，各汽車製造廠也多數減產對應，導致去年上半年大陸車市重挫，影響零件協力廠家業績。下半年起，隨國六新車陸續上市，車廠零件拉貨力道逐漸回溫，年底又進入大陸車市傳統旺季，激勵東陽OEM事業在12月出現成長。

(工商 )