伊朗國營電視台公布飛彈飛越伊拉克夜空、轟炸美軍基地的畫面。

伊朗今（8）日凌晨發射飛彈攻擊美軍在伊拉克2處軍事基地後，伊朗國營電視台隨後也公布了數枚飛彈劃過伊拉克夜空、往美軍駐伊基地方向飛去的畫面，另一段影片則包含炸彈降落地面引起火光的畫面，目前尚無法證實畫面真實性。

伊朗官方電視台公布德黑蘭發射飛彈轟炸美軍駐伊拉克主要軍事基地阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）、引發爆炸火光的畫面。

#Video footage from Ain Al Asad air base while hitting by Iranian missiles.

Video is published by Iraqi people.#SevereRevenge pic.twitter.com/HewXD44m3b — Iran (@Iran) January 8, 2020

美伊戰爭一觸即發，綜合美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，當地時間8日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊發射數十枚飛彈轟炸美軍駐伊拉克主要軍事基地阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base）以及位在北方庫德族人半自治區阿比爾（Erbil）的軍事基地，報導指出伊朗國營電視台隨後公布飛彈轟炸美軍基地的影片。

其中一段1分鐘的影片顯示，數枚飛彈劃過伊拉克夜空，另一段影片則記錄下炸彈觸擊阿薩德空軍基地後引發的爆炸火光，CNN表示，目前尚無法證實畫面的真實性。

伊朗國營電視台稱，這起空襲行動命名為「烈士蘇雷曼尼」（Martyr Soleimani），是為了報復美國總統川普下令狙殺伊朗革命衛隊精銳部隊聖城旅（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），報導說，空襲行動由革命衛隊控制伊朗飛彈發射的航空航天部門主導。

美國軍方隨後證實，美軍駐伊拉克基地遭空襲，不過表示伊朗發射的炸彈為「十多枚」，與伊朗方面的說法不一致。

(中時電子報)