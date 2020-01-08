分析師看好5G智慧型手機將使用更多記憶體，美國記憶體大廠美光(Micron Technology)周二(1月7日)股價飆漲近9%，帶動台股記憶體廠南亞科(2408)股價開高，華邦電(2344)也跟漲。

外電報導，Cowen分析師7日將美光的投資評等從「表現與市場一致」調高至「表現優於市場」、目標價從50美元上修至70美元，看好5G智慧型手機將使用更多記憶體，並稱伺服器、智慧型手機機需求增加，DRAM基本面改善的時間，可能會比原先預期還要早，預測記憶體需求可望在3月或4月增溫。

美光7日終場大漲8.78%、收58.27美元，漲幅居費城半導體指數30支成分股之冠，並創2018年6月21日以來收盤新高。

市調機構集邦科技先前表示，DRAM市況趨於樂觀，伺服器記憶體報價有機會於今年第一季搶先上漲。南亞科於上季法說會預告，今年動態隨機存取記憶體(DRAM)市況可望好轉，價格預估最快本季調漲。

南亞科去年第四季營收下滑，將於10日(本周五)召開法人說明會，將揭開記憶體廠法說會序幕。南亞科今早股價開高走高，外資近三日買超共計4557張。

南亞科上周五公布去年12月營收為43.3億元，月增1.59%；2019年第四季營收131.15億元，季減11.37%，主要是去年第三季銷售高於預期，隨著需求降溫，單季業績較去年第三季的年度高峰下滑。

(時報資訊)