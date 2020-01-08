上櫃新兵東捷資訊(6697)12月營收為1.14億元，年增14.93％，累計2019年營收為12.27億元，年成長0.24％。東捷資訊表示，看好企業轉換國際級ERP系統及既有客戶逐步導入智慧工廠趨勢，預計今年下半年佈局效益陸續發酵，今年營運動能可望優於去年。

東捷資訊日前協助中砂(1560)全台2家公司與5家工廠，將該公司原本只能簡單處理基本帳務的舊ERP系統，全面導入SAP ERP（國際性企業資源管理軟體公司，全球有77％的交易收入都與SAP系統有關），藉以做到流程標準化及作業系統化，未來並將同時發揮系統深度整合的功力，將中國砂輪的新SAP ERP無縫接軌其智能製造執行（MES）與業務流程管理（BPM）系統，進一步達到資訊的透明化與即時性，為中砂再造企業智慧化的新里程碑。

東捷資訊董事長高尚偉表示，對於製造業來說，如果配備ERP是企業智慧化的第一步，緊接著就是邁向智慧工廠、智能製造。東捷資訊近百家的ERP中大型企業客戶中，約有2至3成有導入智慧工廠需求，在中砂這個個案成功後，未來公司也將持續拓展相關業務，並使其成為接下來重要的成長動能。

根據Reuters預估智慧工廠至2024年，產值將以10％ CAGR成長。東捷資訊以ERP出發，結合「SAP整合規劃」、「實力雄厚的顧問團隊」及「全球累積的企業服務經驗」等三大關鍵競爭優勢，加上去年下半年與研華攜手，打造端到端智慧工廠方案，積極擴大市場版圖，未來市場佈局效益將逐漸顯現。

(時報資訊)