美股消息面：

1.美國石油協會（API）公布，上周（截至1月3日）美國原油庫存減少590萬桶，為4.3億桶，超出市場預估的減少360萬桶。期油交割地庫欣的原油庫存減少100萬桶。煉油廠每日煉油量減少2.5萬桶。上周汽油庫存增加670萬桶，超出市場預估的增加270萬桶。餾分油庫存增加640萬桶，超出市場預估的增加390萬桶。上周美國原油進口減少2.3萬桶/日，為590萬桶/日。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，2019年12月非製造業指數為55，高於市場預期的54.5和11月的53.9。

3.美國商務部公布，去年11月貿易逆差較10月縮小8.2%，為431億美元，小於市場預期的逆差436億元。11月進口月減1%，為2517.2億美元；出口月增0.7%，為2086.3億美元。

4.美國2019年11月工廠訂單月減0.7%，市場預期為月減0.8%。扣除運輸項目的工廠訂單月增0.3%。耐久財訂單月減2.1%，扣除飛機的非國防資本財訂單月增0.2%，扣除運輸項目的耐久財訂單月減0.1%，扣除國防項目的耐久財訂單月增0.7%。

5.投資人對中東局勢的擔憂減弱，周二油價獲利回吐，紐約2月期油收跌57美分或0.9%，為每桶62.70美元。倫敦布蘭特3月期油收跌64美分或0.93%，為每桶68.27美元。

6.中東局勢未明，避險需求帶動金價進一步走高，周二紐約2月期金收漲5.5美元或0.4%，為每盎斯1574.30美元，再創7年新高，而連漲第10日亦創下2018年1月以來維持最長的記錄。

(時報資訊)