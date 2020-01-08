工業電腦廠新漢（8234）2019年12月營收成長動能暢旺，「雙升」創歷史第3高，帶動去年第四季營收同步雙升、與去年全年營收齊創歷史新高。在台股持續走低下，新漢今日逆勢開高，最高上漲1.87％至27.25元，截至9點40分力守紅盤、領漲工業電腦族群，表現優於大盤。

新漢2019年12月自結合併營收7.12億元，月增8.97％、年增1.62％，改寫同期新高、歷史第3高。去年第四季合併營收20.96億元，季增22.91％、年增4.56％，刷新歷史新高。累計去年全年合併營收72.13億元，年增8.68％，同步改寫歷史新高。

新漢董事長林茂昌先前表示，歷經7年耕耘，公司已成功轉型為提供工業4.0整體解決方案的供應商，在智慧製造、智慧機械、網安網通、交通、醫療、安防等垂直市場領域均陸續有斬獲，在新產品、大客戶、新專案加持下，全年業績成長可期。

新漢先前攜手台灣思愛普（SAP），合力打造整合資訊技術（IT）與營運技術（OT）的智慧製造聯盟，共同推動台灣企業加速邁向工業4.0、迎戰全球市場。此外，公司也與馬國Sky-Tag Engineering簽署合作備忘錄（MOU），可望進一步爭取馬國智慧製造商機。

在產品、組織、全球布局及經營團隊強化，營運拓展新領域有成下，新漢去年獲利表現亦見顯著好轉，前三季象徵本業獲利能力的營益率達3.53％，創近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利1.62億元，年增達72.18％，每股盈餘1.15元，雙創近5年同期高點。

(時報資訊)