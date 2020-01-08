美伊緊張局勢急速升高，周三香港恆生指數開低走低，盤中大跌1.54%，報27885點。國企股(H股)目前跌1.21%。伊朗發射導彈突襲伊拉克境內數個美軍基地，國際油價、金價應聲飆漲，受此影響，石油股走高，黃金股飆漲，航空股大跌。

(時報資訊)

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