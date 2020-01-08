《港股》伊朗突擊美軍，恆指「嚇」挫1.54％ 10:012020/01/08 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊緊張局勢急速升高，周三香港恆生指數開低走低，盤中大跌1.54%，報27885點。國企股(H股)目前跌1.21%。伊朗發射導彈突襲伊拉克境內數個美軍基地，國際油價、金價應聲飆漲，受此影響，石油股走高，黃金股飆漲，航空股大跌。 (時報資訊) #伊朗 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪賭！川普斬首決策內幕曝光 美媒：起初他並不願意 12:172020/01/04 國際 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 《國際油價》中東局勢緊張，上周五國際原油勁揚逾3％ 10:002020/01/06 財經 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 《國際油價》利好消息支撐，周一國際原油續攀 10:002020/01/07 財經 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 原油供應緊張疑慮緩解 國際油價周二走跌 08:492020/01/08 財經 影片曝光！伊朗公布飛彈炸美畫面 10:002020/01/08 國際 財經熱門新聞 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 川普打貿易戰反自傷 美企、消費者成冤大頭 - 財經 1500億印度設廠投資告吹？ 鴻海回應了 - 財經 復仇！伊朗火箭砲轟美軍 道瓊期大暴殺 日股嚇趴600點 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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