群創(3481)與次世代多點觸控新創公司Tanvas策略合作，發表15吋觸覺反饋車用顯示器，該款搭載最新黑科技TanvasTouch的觸覺反饋，可在光滑物理表面，觸摸到不同材質觸感，將在今年CES展亮相。

群創指出，傳統震動和電動觸覺回饋系統不適用於大型、曲面等車用顯示器，需要螢幕移動才能觸控感應。美國西北大學神經系統與機器人實驗室投入觸控反饋技術長達10多年，2011年分拆成立新創Tanvas，Tanvas研究的TanvasTouch不受限於接觸介面，透過軟體定義觸覺，讓指尖感受不再被限制，實現無限範圍的觸控效果，精準感應手指動作。

TanvasTouch提供完整觸控回饋解決方案，可操作局部紋理和觸覺效果，並可針對不同大小，形狀或表面作調整，達到完美觸控回饋機制。使用者可在光滑的螢幕表面感覺到紋理、邊界和表面凸起。

(時報資訊)