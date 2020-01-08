國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐、台北市議員羅智強、侯漢廷等人日前一起開直播，遭民進黨提名新竹市立委候選人鄭宏輝砲轟「親中舔共」。國民黨上午召開「蔡英文親中舔共宣言」記者會，鄭正鈐3 人砲轟鄭宏輝用「中國台灣」到大陸開公司，卻貼別人紅標籤，並質疑依民進黨的標準，蔡英文曾說「未來一中是台灣人民唯一選項」，早就發布親中舔共宣言。

侯漢廷也質疑鄭宏輝在五楊高架延伸用地附近買地，在蔡政府前瞻計畫中炒土地發大財，鄭卻和立委柯建銘批判別人「親中舔共」，這就是民進黨的「台灣價值」嗎？

鄭正鈐說，他們3人開直播，就被貼破壞台灣民主的紅帽，民進黨選情告急，把所有人扣上紅帽；民進黨過去四年，讓台灣價值變成沒有價值，變得混亂，他們可以做，別人做得是都不可以。鄭宏輝在大陸開公司，不敢正面回應這件事，卻不斷抹洪別人，雖然事後註銷，但不能掩蓋到大陸開公司的事實，莫名其妙的台灣價值，雙重標準，他們去可以別人去不可以。

他說，反滲透法第一件案子，應檢視鄭宏輝到大陸開公司用中國台灣，是否涉及被滲透，但民進黨充耳不聞，不斷扣別人帽子，他們3人開直播，就被扣上紅帽，孰可忍孰不可忍。

羅智強連三遍強調「台灣人民未來只有一個選擇，就是未來的一個中國」說，鄭宏輝被抓到到大陸設公司，不敢否認，卻但見效轉生氣，回頭貼人家親中舔共的紅帽子，其實蔡英文說過「未來一中是台灣人民唯一選項」、「我是台灣人也是中國人」、「九二共識就是台灣講中華民國，大陸講中華人民共和國」，依照民進黨滿滿的台灣價值，這就是「親中舔共」。

他說，蔡英文說她2015年就否認，但這些話是蔡2000年講的，公文書都有，外號「蔡更正」的蔡英文2000年沒有秒打臉，15年後的否認能算數？請民進黨好好處理親中舔共的蔡英文，不要再騙人，要敢作敢當。親中舔共是迴旋鏢，原以為是打鄭羅侯3人，其實回頭是打到自己，因他們3人都沒有到大陸開公司，更未用中國台灣開公司。

侯漢廷說，因他與羅智強發起「下架柯建銘」，因此這次首先攻擊親中舔共的是立委柯建銘；但柯、鄭的攻擊不能轉移以中國台灣到大陸開公司的事實。鄭宏輝炫耀自己爭取五楊高架延伸到苗栗頭份，卻和太太在附近買14筆土地，五楊高架延伸就納入前瞻基礎建設，鄭剛好在附近買地發大財，而鄭當時擔任柯的助理，這就是民進黨口中的台灣價值？

鄭正鈐強調，民進黨抹紅別人的標準，就在自己總統候選人身上發生，這就是民進黨透過各種手段，製造寒蟬效應。

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(中時 )