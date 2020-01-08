國家發展委員會推動地方創生正如火如荼展開，台南市官田區成功的以大隆田地景計畫獲得國發會審核通過，獲得內政部營建署挹注3000萬經費，是台南第一件通過的地方創生案，將把廢棄幾十年的官田舊營區打造成適合親子老少遊憩的生態公園，提升觀光發展，吸引民眾返鄉安居。

位於官田區隆田火車站附近的官田舊營區，曾為大隆田區帶來繁華街景，每周六夜市人潮滿滿。軍營搬遷後，土地歸還台糖，軍營建築都已拆除，綠樹成蔭，近10公頃營區一直閒置無人管理。因常遭民眾亂丟垃圾，環境衛生無法改善，因此台糖將整個營區用鐵皮圍住，不但影響周遭景觀，也阻礙地方觀光發展。

官田區區長顏能通表示，台南市政府近年於官田區投入近兩億元經費打造五分車休閒綠色廊道、通學步道、火車站地下道美化工程，三民路舊營區旁的人行步道美化也已完工。在此基礎下，官田區公所提出的「大隆田地景計畫－台南市官田區台糖閒置空地活化工程」成為台南市首件通過的地方創生案。

大隆田地景改造以軍眷文化、自然生態環境體驗、生態保育為主軸，保留路口哨兵站，沿營區原有道路設計步道，美化樹林、大草坪廣場，並計畫模擬軍方障礙訓練架設簡易親子遊樂設施，提供民眾安全、優美的休憩場所。也希望曾在此受訓的阿兵哥能攜家帶眷來回味往事，順遊水雉生態園區、葫蘆埤等附近景點，帶動觀光。

為擴大市民公共事務參與，官田區公所也將舉辦「隆田舊營區活化願景工作坊」公共論壇，聽取大家對舊營區活化利用的意見與建議，希望達成共識，打造一個開發後大家都會來使用公共空間。

(中時 )