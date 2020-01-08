何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚16年傳出婚姻危機，目前雙方育有2子，但2019年聖誕節前，她卻親自證實已經於4月提出離婚，並在去年12月14日在社群網站表示：「現在已交給律師處理，我會靜待家事法庭。」上午何如芸在律師賴芳玉陪同下，9點親自現身士林地方法院家事法庭開庭。

何如芸與丈夫王敏錡在去年被爆正在離婚的訊息曝光後，雙方開始隔空撕破臉，王敏錡指控何如芸主動提離婚，也沒去新加坡看小孩，何如芸則反擊王敏錡擅自送走小孩。

何如芸去年底在臉書隔空對王敏錡喊話，盼彼此理性處理，讓小孩的成長沒有遺憾，「離婚不是壞事，我說忍了很多年，這個忍也許是錯誤的方式，不是指是誰的錯。」表示不介意他批判她的言論，「在高度壓力下的發言，我不會放在心裡。」

她希望雙方能互相體諒，不要讓離婚變成更複雜更沉重的打擊，她也謝謝王敏錡16年來的照顧，「讓我有一個家，2個可愛的孩子，美好時光的記憶不會消失。」對他抱持祝福的心。

目前兩人何如芸與王敏錡婚對於離婚談判進度都相當保密，目前何如芸聘請知名律師賴芳玉，王敏錡則交由律師李貞儀處理離婚官司，今天士林地方院家事法庭召開調解庭，也不公開審理，但據了解，雙方將各自提出對小孩監護權及財產分配等需求。

(中時電子報)