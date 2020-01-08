迎接智慧移動服務浪潮，共享汽機車服務品牌iRent宣布與悠遊卡公司合作，即日起至3月30日，針對購買雙北公共運輸月票的用戶，贈送「iRent免費租車30分鐘」，讓消費者在搭乘捷運、公車的前後，可以輕鬆轉乘共享運具。

經營iRent的和雲行動服務公司表示，iRent於大眾運輸周邊的租車密度高，已成為雙北區域交通選擇之一，接下來消費者可以悠遊卡及手機串聯大眾運輸及共享汽機車服務，享受智慧交通的便利性。持卡人只要下載iRent App成為會員，並於活動網頁輸入悠遊卡月票卡號，即可兌換iRent免費租車30分鐘，折抵的分鐘數將可於iRent共享汽車或共享機車使用。

和雲指出，因應消費者不同的使用需求， iRent機車推出月租快閃方案，瞄準愛用共享運具通勤、跑業務、出遊的消費者，每月499元就可享有650分鐘不限趟次騎到飽，且可以隨時換車或自行免費換電。

(工商 )