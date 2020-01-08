陪鄭寶清掃街 陳其邁：籲民眾支持 10:142020/01/08 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市第四選區立委候選人鄭寶清（左二）8日一早在行政院副院長陳其邁（右二）陪同下掃街拜票。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院副院長陳其邁（中）8日一早到桃園為第四選區立委候選人鄭寶清（左）輔選。（賴佑維攝） 桃園市第四選區立委候選人鄭寶清8日一早在行政院副院長陳其邁陪同下掃街拜票，爭取民眾支持。陳其邁稱讚，鄭寶清跟他有3屆立委的同事經驗，而早期立院質詢採登記制，「不是他最早就是」，呼籲民眾支持有會爭取建設的鄭寶清。 車隊一行人9時許出發，而下午3時前行政院長游錫堃也預計和鄭寶清掃街，下午4時15分桃園市長鄭文燦也預計和鄭寶清一起走訪中平路黃昏市場，把握選前關鍵，爭取選票。 (中時 ) #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #鄭寶清 #陳其邁 #掃街 #拜票 也許您會感興趣 推薦閱讀 捍衛不同言論自由？孫大千拋三個如果轟綠睜眼說瞎話 09:032020/01/05 政治 簡明廉批獨厚林國慶 國民黨部：尊重黨員自由意志 17:412020/01/05 政治 韓國瑜偕孫大千前進社子島 痛批民進黨假台獨真貪汙 18:292020/01/05 政治 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 陳其邁首次站路口 推薦江永昌優質立委 19:102020/01/06 政治 胡幼偉：2020大選關鍵致勝僅一字訣 18:292020/01/07 政治 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 政治熱門新聞 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 韓國瑜宜蘭造勢場滿滿機車...背後藏兩大意義 - 政治 選前三天塵埃落定 網猜：風向變了 小英會輸？ - 政治 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 175名博士連署 公開挑戰蔡英文論文 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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