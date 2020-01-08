行政院副院長陳其邁（中）8日一早到桃園為第四選區立委候選人鄭寶清（左）輔選。（賴佑維攝）

桃園市第四選區立委候選人鄭寶清8日一早在行政院副院長陳其邁陪同下掃街拜票，爭取民眾支持。陳其邁稱讚，鄭寶清跟他有3屆立委的同事經驗，而早期立院質詢採登記制，「不是他最早就是」，呼籲民眾支持有會爭取建設的鄭寶清。

車隊一行人9時許出發，而下午3時前行政院長游錫堃也預計和鄭寶清掃街，下午4時15分桃園市長鄭文燦也預計和鄭寶清一起走訪中平路黃昏市場，把握選前關鍵，爭取選票。

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