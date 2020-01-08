美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出，看好其大陸、美國客戶對於雲端需求持續穩定，加上英特爾的全新平台Grantley為潛在成長動能，給予信驊中立評等、目標價699元。

美系外資指出，信驊去年12月營收為2.64億元，創下單月合併營收新高，去年第四季營收也季增5%、年增加49%，優於先前預期，主要動能包括大陸市場客戶的強勁增長，再加上美國客戶的接貨。

美系外資指出，近期的雲端市場強勁，目前不僅沒有看到信驊大陸客戶增長放緩的跡象外，透過對供應鏈的調查顯示，美國的兩個主要客戶在進入2020年，對於庫存的拉動也非常積極，因此，認為信驊的營收在第一季將有持穩表現，而英特爾的全新平台Grantley更對信驊首季營運帶來潛在成長空間，惟仍須留意CPU是否有短缺的可能，給予信驊中立評等、目標價699元。

信驊去年12月合併營收達2.64億元，月增長18%、年成長70%，單月合併營收創下新高，也帶動2019年第四季及全年合併營收皆創下新高。

(時報資訊)