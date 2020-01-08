1.南亞科(2408)：昨外資擴大買超，加上美光股價昨夜大漲8.78%，激勵早盤股價一度逆勢彈近4%，收復月線。

2.威剛(3260)：記憶體價穩增添營運動能，昨外資、投信同步買超，早盤量增續彈逾2%。

3.廣穎(4973)：NAND Flash價格看漲，加上股價已向下整理2周，早盤低接買盤續進，推升股價續彈逾2%，收復5日線。

4.立衛(5344)：去年12月營收2239萬元創新高，月增19.36%、年增率66.32%，早盤爆量急拉漲停。

5.公準(3178)：去年12月營收月增27.82%、年增42.66%，早盤放量強漲逾7.5%。

6.太極(4934)：前3季EPS-0.25元，為太陽能同業虧幅最小，12月營收月增44%、年增4.58%，早盤股價強彈逾4%，收復5日線。

7.歐格(3002)：上月營收月增3成，年增逾7成，去年全年增11.77%，早盤強漲逾3.5%。

8.愛普(6531)：去年12月營收月減17.76%、年減31.22%，全年減少26.81%，股價走衰逾3%。

9.科嘉-KY(5215)：上月營收寫雙增，去年全年亦年增13.9%，不畏外資轉賣超，晨盤走揚相對抗跌。

10.台塑化(6505)：美伊情勢緊繃，帶動原油躁動，早盤上漲逾2%。

11.敦南(5305)：持有昂寶-KY股權船將全數賣給光寶，晨盤挾量應聲上揚近2%，股價突破39元區間整理。

12.裕民(2606)：BDI連續19日下跌，加上油價岌岌可危，股價走跌近2%，摔入近5個月低價。

13.聯詠(3034)：上季營運表現優於預期，季僅略減0.4%，早盤強勢翻紅近2%，強勢抗跌。

14.青雲(5386)：中東緊張升級，比特幣大漲15％，成功突破8000美元關卡，挖礦股喜出望外，股價強漲逾4.5%。

15.撼訊(6150)：比特幣重返8字頭，概念股吃香跟漲，晨盤上攻逾3%。

16.旭隼(6409)：品牌客戶委外持續增加，今年業績拚2位數成增，外資持續買超，今早逆勢走揚2%突破750元再創新高。

17.光洋科(1785)：美伊局勢動盪，帶動金價創7年新高，買盤進場避險，開盤後漲幅達2%，為近3個月高點。

18.天仁(1233)：年節送禮內需題材抵消國際利空影響，低檔有買盤，支持股價抗跌。

19.華固(2548)：去年營收年增3.2倍，H1國票金控大樓完工入帳續拚業績，早盤小揚守在5日線上。

20.佳龍(9955)：金價帶動股價，黃金概念股護身，早盤大漲6%。

21.鈊象(3293)：12月、去年營收齊創新高，績優題材帶動股價向上，股價再度回到400元。

22.中化生(1762)：Par新藥專利告捷，享180天獨賣期，今年獲利可期，早盤堅守半年線 。

23.華廣(4737)：近5日獲外資天天買超，早盤放量衝高4%，攻上90元及近6年高點。

24.中天(4128)：今起預定買回庫藏股5000張，區間價14~18.5元，早盤反彈2%，躍上5日線。

25.科懋(6496)：上月營收1.67億元、年增21.48%，激勵晨盤逆勢走揚2%。

26.中美實(4702)：買盤點火，晨盤飆高5%，強登波段高峰。

27.大立(4716)：多頭發動快攻，早盤一度觸及漲停，登上9個月高位。

28.玉晶光(3406)：去年營收創新高，Q1估勝去年同期，股價漲1.07%。

29.亞光(3019)：估手機稜鏡今年營收約10.8億元，股價漲1.31%。

30.群創(3481)：電視面板價格回升，外資升評目標價喊到11.5元，股價漲1.5%。

31.健策(3653)：上季、去年營收雙創新高，法人看好伺服器需求量提升，今年出貨量可望年增2成，動能將延續至2025年，股價漲0.88%。

32.信昌電(6173)：上月營收月減9.39%，年減23.40%，108年營收年減24.36%，但股價漲1.04%。

(時報資訊)