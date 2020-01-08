MSCI（紐約證券交易所：MSCI）今日宣布推出MSCI固定收益環境、社會和企業管治（ESG）及因子指數系列，為機構投資者提供更廣泛的創新固定收益服務和解決方案。MSCI研究和產品開發環球主管Peter Zangari表示：「對於投資者而言，現時宏觀經濟和地緣政治事件正對市場環境造成前所未有的影響。我們的固定收益解決方案有助投資者評估和管理投資機遇和風險。在行業變革動力和日益重要的數據及科技推動下，客戶對有助改善營運效率及透明度的即時可用解決方案之需求亦與日俱增。」

MSCI此次推出15支固定收益ESG及因子指數，旨在滿足投資者緊貼投資目標制定策略的需求。MSCI美洲指數產品主管Jana Haines表示：「我們很高興推出新一代固定收益指數。投資者對ESG因子的需求日益殷切，期望將ESG因素納入各類資產，並根據利差、質量、價值、規模及風險等不同因子制定更準確的投資策略，以更好地分辨、計量和管理投資組合的風險及回報。」

MSCI固定收益ESG及因子指數系列包括：

發行量加權：MSCI美元投資級別企業債券指數。

ESG指數：MSCI美元投資級別ESG通用企業債券指數及MSCI美元投資級別ESG領先企業債券指數。

因子指數：MSCI美元投資級別利差因子高敞口企業債券指數；MSCI美元投資級別低風險因子高敞口企業債券指數；MSCI美元投資級別質量因子高敞口企業債券指數；MSCI美元投資級別價值因子高敞口企業債券指數；MSCI美元投資級別規模因子高敞口企業債券指數；MSCI美元投資級別多元因子高敞口企業債券指數；MSCI美元投資級別利差因子企業債券指數；MSCI美元投資級別低風險因子企業債券指數；MSCI美元投資級別質量因子企業債券指數；MSCI美元投資級別價值因子企業債券指數；MSCI美元投資級別規模因子企業債券指數；MSCI美元投資級別多元因子企業債券指數。

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