週二(7日)NAND Flash晶片大廠鎧俠(Kioxia)(原名東芝記憶體)於日本三重縣四日市的產線發生火警，市場擔憂對短期產能有所影響，將帶動NAND Flash價格漲勢更為明顯，激勵記憶體模組廠威剛(3260)領軍，創見(2451)、宇瞻(8271)等股全面逆勢上漲。

鎧俠(Kioxia)Fab 6工廠傳出火警，事發在廠區內，雖然火勢迅速撲滅，但對該公司NAND Flash產能仍可能受到影響。鎧俠也已於週二(7日)向客戶發信表示，目前火警原因與生產設施的損害狀況，公司仍在統計當中。

NAND Flash市況於去年下半年逐步好轉，報價也率先反彈，因鎧俠發生火警事件，再度引發市場擔心供給情況，可能帶動報價進一步上揚，對於手上有存貨的業者可說是利多。

威剛公司表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局之下，2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩。

展望2020年，在全球記憶體新增產能有限，且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體高承載陸續上路都將推升龐大需求湧現，威剛看好記憶體產業景氣，將自2020年開始正式進入上升波段。公司已提前為多頭行情進行布局，也將有效管理庫存，為公司今年獲利爭取最大效益。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，在2019年第二季起，筆記型電腦搭載SSD的比重及容量顯著上升。去年6月中旬後，鎧俠四日市廠區發生跳電問題導致供給量下降，帶動eMMC/UFS、SSD成交價格在去年第三季中止跌，Wafer市場則迅速反彈，去年第三季上漲近20%，eMMC/UFS及SSD合約價也在去年第四季翻漲。

DRAMeXchange指出，行動裝置端也因準備蘋果2020年上半年的新機上市，備貨需求從去年第四季起湧現。總體而言，2020年第一季NAND Flash將呈現淡季不淡，預期NAND Flash漲勢可延續至第二季。

(時報資訊)