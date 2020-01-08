半導體檢測廠—閎康(3587)2019年12月合併營收為2.45億元，月增1.6%、年成長21.68%，再創單月歷史新高，受惠海外市場及成熟製程帶動，閎康在新製程及新材料雙引擎同步推動下，今年營運成長可期，在營收創新高下，盤中股價逆勢走高。

閎康核心競爭力為專業分析及快速服務，其中材料分析(MA)主要需求來源為新製程、新材料，客戶皆為各領域，因而對服務品質及速度要求頗高，在新製程方面，由於半導體先進製程開案量大增，MA需求已陸續於2019年第4季顯現，預期2020年第1季將持續增溫。

在新材料部份，由於閎康深獲日本客戶肯定，因而因應客戶之需求至日本名古屋設立實驗室，相較於日本既有競爭者，閎康服務之速度及分析能力佔有優勢，預期2020年日本實驗室之成長性將高於其他區域。

由於季節性因素，年底專案結案量大，帶動閎康去年12月合併營收再創單月歷史新高，累計去年第4季合併營收為7.02億元，季成長22.59%，累計2019年合併營收25.41億元，YOY 22.12%，皆創歷史新高。

閎康表示，公司除繼續深耕台灣，提升技術迎接先進製程的需求外，相較於其他競爭者，閎康材料分析(MA)隨著日本名古屋實驗室的啟用，亦將帶來MA的逐步穩健成長，且近2年因大陸地區欲提升半導體自製率，廣設新晶圓廠，並受惠於大陸地區IC設計公司之大量興起，加上中美貿易戰之下，全球客戶為加速提升良率及量產，勢必對檢測分析有迫切需求，截至2019年第4季，來自上海實驗室之營收已接近台灣實驗室。

(時報資訊)