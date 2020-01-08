大陸女星鄭爽出道時，清新甜美形象讓人印象深刻，主演《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》叫好叫座，讓她累積高知名度，被票選為「90後四小花旦」，而她人如其名，私下個性相當坦蕩，身為女神卻願意公開戀愛，一年前大方認愛張恒，還攜手上實境秀《女兒們的戀愛2》放閃，沒想到近來卻爆兩人已經分手，而失去感情後輿論發酵，竟有酸民湧入鄭爸爸的版面，大肆謾罵，字眼太難聽，讓鄭爽所屬公司不忍了，決定喊告。

鄭爽被爆去年底已經分手張恒，甚至傳出是因合作的公司資金短缺，怨男方管控不當又拍拍屁股走人，而撕破臉分得難看，分手消息傳出後，竟有不少網友跑到鄭爽爸爸鄭成華的微博，留言訕笑「鄭爽被男友退貨了，鄭爽公交車」、「你女兒是公車」等，甚至咒罵她早日猝死，其不堪入目的惡毒程度，讓人不忍直視。

有網友推測，鄭爽之所以遭到酸民強力攻擊，可能跟她曾與女團「火箭少女」的吳宣儀撞衫及同框有關，兩派粉絲曾因此爆發衝突，導致吳宣儀的粉絲到鄭爽爸爸的版面謾罵，也有一說這是吳宣儀黑粉所為，目的是讓偶像名聲受損。

而事發後，鄭爽所屬經紀公司發表了聲明，表示對於酸民惡意製造、散播鄭爽的不實消息，企圖抹黑、人身攻擊，甚至波及家人，決定不再隱忍，要求侵權方及相關平台立刻撤下不實信息，並停止惡意中傷，也強調已經依法取證，否則會透過法律途徑反抗、抵制網路霸凌。

(中時電子報)