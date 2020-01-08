上奇科技（6123）公布自結2019年12月合併營收419,649仟元，較去年同期增長19％。上奇表示12月各事業群全力衝刺，營收穩健成長，其中以多元變動數位印刷事業群表現亮麗，創意雲（SaaS）及雲端服務（IaaS）事業群也有不錯的表現。而上奇2019年第4季累計合併營收為15.8億，較上一季成長外，如排除今年與去年同期香港校園開學專案的影響數，第4季集團整體營收較去年年增長約14％。

綜觀整體，上奇2019年全年累計合併營收52.57億，較去年（2018年）全年微成長，若排除該期間香港校園開學專案的影響數，集團全年整體營收成長14%。上奇2019年表現，三大事業群輪動成長，為集團事業經常性收入（ARR）持續打好根基，過去3年一直穩健維持雙位數成長，且長期耕耘的數位印刷設備專案陸續有所斬獲，當能為集團整體獲利表現，創造股東價值。

(工商 )